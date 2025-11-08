Današnja cena RefundYourSOL

Današnja cena kriptovalute RefundYourSOL (RYS) v živo je --, s spremembo 6.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RYS v USD je -- na RYS.

Kriptovaluta RefundYourSOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 899,312, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 970.46M RYS. V zadnjih 24 urah se je RYS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00336875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RYS premaknil +0.47% v zadnji uri in -17.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RefundYourSOL (RYS)

Trenutna tržna kapitalizacija RefundYourSOL je $ 899.31K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RYS je 970.46M, skupna ponudba pa znaša 970463472.603183. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 899.31K.