Današnja cena kriptovalute Ref Finance (REF) v živo je $ 0.124614, s spremembo 33.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REF v USD je $ 0.124614 na REF.

Kriptovaluta Ref Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,450,579, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.97M REF. V zadnjih 24 urah se je REF trgovalo med $ 0.091993 (najnižje) in $ 0.123594 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.64, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04128611.

V kratkoročni uspešnosti se je REF premaknil +9.56% v zadnji uri in +33.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ref Finance (REF)

Tržna kapitalizacija $ 11.45M$ 11.45M $ 11.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Zaloga v obtoku 95.97M 95.97M 95.97M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ref Finance je $ 11.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba REF je 95.97M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.93M.