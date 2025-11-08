Današnja cena Queen Kitty

Današnja cena kriptovalute Queen Kitty (QKITTY) v živo je --, s spremembo 19.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QKITTY v USD je -- na QKITTY.

Kriptovaluta Queen Kitty je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 450,337, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.53M QKITTY. V zadnjih 24 urah se je QKITTY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113352, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je QKITTY premaknil +0.38% v zadnji uri in -31.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Queen Kitty (QKITTY)

Tržna kapitalizacija $ 450.34K$ 450.34K $ 450.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 450.34K$ 450.34K $ 450.34K Zaloga v obtoku 995.53M 995.53M 995.53M Skupna ponudba 995,531,530.5957489 995,531,530.5957489 995,531,530.5957489

Trenutna tržna kapitalizacija Queen Kitty je $ 450.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QKITTY je 995.53M, skupna ponudba pa znaša 995531530.5957489. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 450.34K.