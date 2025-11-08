Queen Kitty Cena (QKITTY)
Današnja cena kriptovalute Queen Kitty (QKITTY) v živo je --, s spremembo 19.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QKITTY v USD je -- na QKITTY.
Kriptovaluta Queen Kitty je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 450,337, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.53M QKITTY. V zadnjih 24 urah se je QKITTY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113352, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je QKITTY premaknil +0.38% v zadnji uri in -31.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Queen Kitty je $ 450.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QKITTY je 995.53M, skupna ponudba pa znaša 995531530.5957489. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 450.34K.
+0.38%
+19.16%
-31.63%
-31.63%
Danes je bila sprememba cene Queen Kitty v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Queen Kitty v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Queen Kitty v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Queen Kitty v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+19.16%
|30 dni
|$ 0
|+18.15%
|60 dni
|$ 0
|-30.13%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Queen Kitty lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For
Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!
Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.
Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!
$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱
