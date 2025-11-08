Današnja cena Qubitcoin

Današnja cena kriptovalute Qubitcoin (QTC) v živo je $ 1.61, s spremembo 0.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QTC v USD je $ 1.61 na QTC.

Kriptovaluta Qubitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,829,727, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.31M QTC. V zadnjih 24 urah se je QTC trgovalo med $ 1.58 (najnižje) in $ 1.75 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8.77, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.32.

V kratkoročni uspešnosti se je QTC premaknil +0.01% v zadnji uri in -10.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Qubitcoin (QTC)

Tržna kapitalizacija $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Zaloga v obtoku 2.31M 2.31M 2.31M Skupna ponudba 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Trenutna tržna kapitalizacija Qubitcoin je $ 3.83M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QTC je 2.31M, skupna ponudba pa znaša 2308250.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.83M.