Današnja cena QPAY

Današnja cena kriptovalute QPAY (QPAY) v živo je --, s spremembo 1.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QPAY v USD je -- na QPAY.

Kriptovaluta QPAY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 101,683, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B QPAY. V zadnjih 24 urah se je QPAY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00229527, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je QPAY premaknil -0.85% v zadnji uri in -35.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije QPAY (QPAY)

Tržna kapitalizacija $ 101.68K$ 101.68K $ 101.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 101.68K$ 101.68K $ 101.68K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija QPAY je $ 101.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QPAY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 101.68K.