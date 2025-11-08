Današnja cena PumpMeme

Današnja cena kriptovalute PumpMeme (PM) v živo je $ 1.12, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PM v USD je $ 1.12 na PM.

Kriptovaluta PumpMeme je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,842,947, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 23.00M PM. V zadnjih 24 urah se je PM trgovalo med $ 1.12 (najnižje) in $ 1.14 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.15, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.026.

V kratkoročni uspešnosti se je PM premaknil -0.20% v zadnji uri in -0.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PumpMeme (PM)

Tržna kapitalizacija $ 25.84M$ 25.84M $ 25.84M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 112.36M$ 112.36M $ 112.36M Zaloga v obtoku 23.00M 23.00M 23.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija PumpMeme je $ 25.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PM je 23.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 112.36M.