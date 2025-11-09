Na podlagi vaše napovedi bi lahko PumpMeme zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.13.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko PumpMeme zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.1864.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PM za leto 2027 $ 1.2458 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PM za leto 2028 $ 1.3081 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PM v letu 2029 $ 1.3735 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PM v letu 2030 $ 1.4421 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena PumpMeme lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2.3491.

Leta 2050 bi se cena PumpMeme lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3.8265.