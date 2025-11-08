Današnja cena Pumpit

Današnja cena kriptovalute Pumpit (PUMPIT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUMPIT v USD je -- na PUMPIT.

Kriptovaluta Pumpit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,130.63, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 714.25M PUMPIT. V zadnjih 24 urah se je PUMPIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PUMPIT premaknil -- v zadnji uri in +0.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pumpit (PUMPIT)

Tržna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Zaloga v obtoku 714.25M 714.25M 714.25M Skupna ponudba 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Trenutna tržna kapitalizacija Pumpit je $ 7.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PUMPIT je 714.25M, skupna ponudba pa znaša 714250169.22268. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.13K.