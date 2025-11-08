Današnja cena PoolFans

Današnja cena kriptovalute PoolFans (FANS) v živo je --, s spremembo 3.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FANS v USD je -- na FANS.

Kriptovaluta PoolFans je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 829,841, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B FANS. V zadnjih 24 urah se je FANS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FANS premaknil -1.05% v zadnji uri in -19.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PoolFans (FANS)

Tržna kapitalizacija $ 829.84K$ 829.84K $ 829.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 829.84K$ 829.84K $ 829.84K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

