Današnja cena Polyagent

Današnja cena kriptovalute Polyagent (POLYAGENT) v živo je --, s spremembo 5.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLYAGENT v USD je -- na POLYAGENT.

Kriptovaluta Polyagent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M POLYAGENT. V zadnjih 24 urah se je POLYAGENT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00213733, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je POLYAGENT premaknil -0.85% v zadnji uri in -9.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Polyagent (POLYAGENT)

Tržna kapitalizacija $ 39.07K$ 39.07K $ 39.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.07K$ 39.07K $ 39.07K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,948,398.938092 999,948,398.938092 999,948,398.938092

