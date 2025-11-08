BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute PIPCAT v živo je 0.00001163 USD. Tržna kapitalizacija PIPCAT je 11,627.02 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIPCAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PIPCAT v živo je 0.00001163 USD. Tržna kapitalizacija PIPCAT je 11,627.02 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIPCAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PIPCAT

Informacije o ceni PIPCAT

Kaj je PIPCAT

Uradna spletna stran PIPCAT

Tokenomika PIPCAT

Napoved cen PIPCAT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

PIPCAT Logotip

PIPCAT Cena (PIPCAT)

Nerazporejeno

Cena 1 PIPCAT v USD v živo:

--
----
-9.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
PIPCAT (PIPCAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:39:57 (UTC+8)

Današnja cena PIPCAT

Današnja cena kriptovalute PIPCAT (PIPCAT) v živo je $ 0.00001163, s spremembo 9.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIPCAT v USD je $ 0.00001163 na PIPCAT.

Kriptovaluta PIPCAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,627.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.51M PIPCAT. V zadnjih 24 urah se je PIPCAT trgovalo med $ 0.0000114 (najnižje) in $ 0.00001367 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00083608, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001111.

V kratkoročni uspešnosti se je PIPCAT premaknil -0.25% v zadnji uri in -8.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PIPCAT (PIPCAT)

$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K

--
----

$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,978.878288
999,511,978.878288 999,511,978.878288

Trenutna tržna kapitalizacija PIPCAT je $ 11.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PIPCAT je 999.51M, skupna ponudba pa znaša 999511978.878288. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.63K.

Zgodovina cene PIPCAT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114
24H Nizka
$ 0.00001367
$ 0.00001367$ 0.00001367
24H Visoka

$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114

$ 0.00001367
$ 0.00001367$ 0.00001367

$ 0.00083608
$ 0.00083608$ 0.00083608

$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111

-0.25%

-9.68%

-8.53%

-8.53%

Zgodovina cen PIPCAT (PIPCAT) v USD

Danes je bila sprememba cene PIPCAT v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene PIPCAT v USD $ -0.0000073246.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene PIPCAT v USD $ -0.0000112163.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene PIPCAT v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-9.68%
30 dni$ -0.0000073246-62.98%
60 dni$ -0.0000112163-96.44%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto PIPCAT

Napoved cene PIPCAT (PIPCAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PIPCAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PIPCAT (PIPCAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PIPCAT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PIPCAT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PIPCAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PIPCAT.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir PIPCAT (PIPCAT)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PIPCAT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PIPCAT?
Če bi kriptovaluta PIPCAT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PIPCAT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:39:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PIPCAT (PIPCAT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti PIPCAT

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3402
$0.3402$0.3402

+580.40%

Flux

Flux

FLUX

$0.27681
$0.27681$0.27681

+153.18%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01183
$0.01183$0.01183

+87.77%

0G

0G

0G

$1.636
$1.636$1.636

+56.70%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009231
$0.000009231$0.000009231

+53.85%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.