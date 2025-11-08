Današnja cena PIPCAT

Današnja cena kriptovalute PIPCAT (PIPCAT) v živo je $ 0.00001163, s spremembo 9.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIPCAT v USD je $ 0.00001163 na PIPCAT.

Kriptovaluta PIPCAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,627.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.51M PIPCAT. V zadnjih 24 urah se je PIPCAT trgovalo med $ 0.0000114 (najnižje) in $ 0.00001367 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00083608, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001111.

V kratkoročni uspešnosti se je PIPCAT premaknil -0.25% v zadnji uri in -8.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PIPCAT (PIPCAT)

Tržna kapitalizacija $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Zaloga v obtoku 999.51M 999.51M 999.51M Skupna ponudba 999,511,978.878288 999,511,978.878288 999,511,978.878288

