Današnja cena kriptovalute PandaSui Coin v živo je 0.00004645 USD. Tržna kapitalizacija PANS je 316,539 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PANS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PandaSui Coin v živo je 0.00004645 USD. Tržna kapitalizacija PANS je 316,539 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PANS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PandaSui Coin (PANS) v živo je $ 0.00004645, s spremembo 10.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PANS v USD je $ 0.00004645 na PANS.
Kriptovaluta PandaSui Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 316,539, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.82B PANS. V zadnjih 24 urah se je PANS trgovalo med $ 0.00004182 (najnižje) in $ 0.00004971 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009997, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000207.
V kratkoročni uspešnosti se je PANS premaknil -1.36% v zadnji uri in +30.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije PandaSui Coin (PANS)
$ 316.54K
$ 316.54K$ 316.54K
--
----
$ 365.85K
$ 365.85K$ 365.85K
6.82B
6.82B 6.82B
7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344
Trenutna tržna kapitalizacija PandaSui Coin je $ 316.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PANS je 6.82B, skupna ponudba pa znaša 7876857596.906344. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 365.85K.
Zgodovina cene PandaSui Coin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00004182
$ 0.00004182$ 0.00004182
24H Nizka
$ 0.00004971
$ 0.00004971$ 0.00004971
24H Visoka
$ 0.00004182
$ 0.00004182$ 0.00004182
$ 0.00004971
$ 0.00004971$ 0.00004971
$ 0.00009997
$ 0.00009997$ 0.00009997
$ 0.00000207
$ 0.00000207$ 0.00000207
-1.36%
+10.02%
+30.07%
+30.07%
Zgodovina cen PandaSui Coin (PANS) v USD
Danes je bila sprememba cene PandaSui Coin v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene PandaSui Coin v USD $ +0.0002145524. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene PandaSui Coin v USD $ +0.0000152424. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene PandaSui Coin v USD $ -0.00002381391506862022.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+10.02%
30 dni
$ +0.0002145524
+461.90%
60 dni
$ +0.0000152424
+32.81%
90 dni
$ -0.00002381391506862022
-33.89%
Napoved cene za kriptovaluto PandaSui Coin
Napoved cene PandaSui Coin (PANS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PANS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PandaSui Coin (PANS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PandaSui Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PandaSui Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PANS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PandaSui Coin.
Kaj je PandaSui Coin (PANS)
PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project!
CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS
The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on
@CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.
PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project!
CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS
The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on
@CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PandaSui Coin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PandaSui Coin?
Če bi kriptovaluta PandaSui Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PandaSui Coin.
Koliko je kriptovaluta PandaSui Coin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PandaSui Coin je $ 0.00004645. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PandaSui Coin še vedno dobra naložba?
PandaSui Coin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PANS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PandaSui Coin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PandaSui Coin v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PandaSui Coin?
Cena kriptovalute PANS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PandaSui Coin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PANS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PandaSui Coin?
Na ceno PANS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,081.81
+1.27%
ETH
3,401.24
+3.14%
SOL
159.09
+2.36%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1831
+8.27%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PANS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PANS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PandaSui Coin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PandaSui Coin letos rasla?
Cena kriptovalute PandaSui Coin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PandaSui Coin (PANS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:37:45 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti PandaSui Coin (PANS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.