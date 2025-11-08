Današnja cena PandaSui Coin

Današnja cena kriptovalute PandaSui Coin (PANS) v živo je $ 0.00004645, s spremembo 10.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PANS v USD je $ 0.00004645 na PANS.

Kriptovaluta PandaSui Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 316,539, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.82B PANS. V zadnjih 24 urah se je PANS trgovalo med $ 0.00004182 (najnižje) in $ 0.00004971 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009997, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000207.

V kratkoročni uspešnosti se je PANS premaknil -1.36% v zadnji uri in +30.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PandaSui Coin (PANS)

Tržna kapitalizacija $ 316.54K$ 316.54K $ 316.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 365.85K$ 365.85K $ 365.85K Zaloga v obtoku 6.82B 6.82B 6.82B Skupna ponudba 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Trenutna tržna kapitalizacija PandaSui Coin je $ 316.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PANS je 6.82B, skupna ponudba pa znaša 7876857596.906344. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 365.85K.