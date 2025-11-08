Današnja cena Paimon Cursor SPV Token

Današnja cena kriptovalute Paimon Cursor SPV Token (CRSR) v živo je $ 350.24, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRSR v USD je $ 350.24 na CRSR.

Kriptovaluta Paimon Cursor SPV Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,000,693, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.86K CRSR. V zadnjih 24 urah se je CRSR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 353.83, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 338.32.

V kratkoročni uspešnosti se je CRSR premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Tržna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Zaloga v obtoku 2.86K 2.86K 2.86K Skupna ponudba 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

