Današnja cena OSOL

Današnja cena kriptovalute OSOL (OSOL) v živo je --, s spremembo 3.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OSOL v USD je -- na OSOL.

Kriptovaluta OSOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 280,841, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M OSOL. V zadnjih 24 urah se je OSOL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.292018, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OSOL premaknil -1.41% v zadnji uri in -17.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OSOL (OSOL)

Tržna kapitalizacija $ 280.84K$ 280.84K $ 280.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 280.84K$ 280.84K $ 280.84K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,983,920.9568156 999,983,920.9568156 999,983,920.9568156

