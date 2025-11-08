Današnja cena ORCIB

Današnja cena kriptovalute ORCIB (PALMO) v živo je $ 0.01712841, s spremembo 0.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PALMO v USD je $ 0.01712841 na PALMO.

Kriptovaluta ORCIB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 43,285,309, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.53B PALMO. V zadnjih 24 urah se je PALMO trgovalo med $ 0.01643771 (najnižje) in $ 0.01756098 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.043821, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01643771.

V kratkoročni uspešnosti se je PALMO premaknil -0.05% v zadnji uri in -26.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ORCIB (PALMO)

Tržna kapitalizacija $ 43.29M$ 43.29M $ 43.29M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 53.44M$ 53.44M $ 53.44M Zaloga v obtoku 2.53B 2.53B 2.53B Skupna ponudba 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

