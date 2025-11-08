Današnja cena OneRing

Današnja cena kriptovalute OneRing (RING) v živo je $ 0.00764424, s spremembo 20.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RING v USD je $ 0.00764424 na RING.

Kriptovaluta OneRing je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,699, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.80M RING. V zadnjih 24 urah se je RING trgovalo med $ 0.00630273 (najnižje) in $ 0.00771349 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.81, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00215211.

V kratkoročni uspešnosti se je RING premaknil +0.49% v zadnji uri in +0.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije OneRing (RING)

Tržna kapitalizacija $ 51.70K$ 51.70K $ 51.70K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 719.91K$ 719.91K $ 719.91K Zaloga v obtoku 6.80M 6.80M 6.80M Skupna ponudba 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Trenutna tržna kapitalizacija OneRing je $ 51.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RING je 6.80M, skupna ponudba pa znaša 94753393.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 719.91K.