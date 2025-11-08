Današnja cena Omnia Protocol

Današnja cena kriptovalute Omnia Protocol (OMNIA) v živo je $ 0.00313413, s spremembo 2.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OMNIA v USD je $ 0.00313413 na OMNIA.

Kriptovaluta Omnia Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,067, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 32.01M OMNIA. V zadnjih 24 urah se je OMNIA trgovalo med $ 0.00305897 (najnižje) in $ 0.00404049 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.724005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00100478.

V kratkoročni uspešnosti se je OMNIA premaknil +0.17% v zadnji uri in -21.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Omnia Protocol (OMNIA)

Tržna kapitalizacija $ 100.07K$ 100.07K $ 100.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 307.60K$ 307.60K $ 307.60K Zaloga v obtoku 32.01M 32.01M 32.01M Skupna ponudba 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

Trenutna tržna kapitalizacija Omnia Protocol je $ 100.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OMNIA je 32.01M, skupna ponudba pa znaša 98399953.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 307.60K.