Današnja cena Nyla AI

Današnja cena kriptovalute Nyla AI (NYLA) v živo je $ 0.00246661, s spremembo 11.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NYLA v USD je $ 0.00246661 na NYLA.

Kriptovaluta Nyla AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,464,717, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M NYLA. V zadnjih 24 urah se je NYLA trgovalo med $ 0.00219917 (najnižje) in $ 0.0024702 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00976394, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00131479.

V kratkoročni uspešnosti se je NYLA premaknil +0.69% v zadnji uri in -14.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nyla AI (NYLA)

Tržna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Trenutna tržna kapitalizacija Nyla AI je $ 2.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NYLA je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999986790.43. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.46M.