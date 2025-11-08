Današnja cena Modulr

Današnja cena kriptovalute Modulr (EMDR) v živo je $ 6.58, s spremembo 19.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EMDR v USD je $ 6.58 na EMDR.

Kriptovaluta Modulr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,733,648, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 720.18K EMDR. V zadnjih 24 urah se je EMDR trgovalo med $ 5.41 (najnižje) in $ 7.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 80.59, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.24.

V kratkoročni uspešnosti se je EMDR premaknil +0.05% v zadnji uri in -7.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Modulr (EMDR)

Tržna kapitalizacija $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Zaloga v obtoku 720.18K 720.18K 720.18K Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

