Na podlagi vaše napovedi bi lahko Modulr zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 6.6.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Modulr zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 6.93.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EMDR za leto 2027 $ 7.2764 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EMDR za leto 2028 $ 7.6403 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EMDR v letu 2029 $ 8.0223 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EMDR v letu 2030 $ 8.4234 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Modulr lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 13.7209.

Leta 2050 bi se cena Modulr lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 22.3499.