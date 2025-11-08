Današnja cena Mintra

Današnja cena kriptovalute Mintra (MINT) v živo je --, s spremembo 5.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je -- na MINT.

Kriptovaluta Mintra je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 191,685, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.38B MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00898646, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil +0.10% v zadnji uri in +18.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mintra (MINT)

Tržna kapitalizacija $ 191.69K$ 191.69K $ 191.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 191.69K$ 191.69K $ 191.69K Zaloga v obtoku 2.38B 2.38B 2.38B Skupna ponudba 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Trenutna tržna kapitalizacija Mintra je $ 191.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MINT je 2.38B, skupna ponudba pa znaša 2378194230.391. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 191.69K.