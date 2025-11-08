Današnja cena Memory

Današnja cena kriptovalute Memory (MEM) v živo je $ 0.03008548, s spremembo 5.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEM v USD je $ 0.03008548 na MEM.

Kriptovaluta Memory je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,257,233, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 75.07M MEM. V zadnjih 24 urah se je MEM trgovalo med $ 0.02775835 (najnižje) in $ 0.03024479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.120607, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02710107.

V kratkoročni uspešnosti se je MEM premaknil +0.94% v zadnji uri in -15.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Memory (MEM)

Tržna kapitalizacija $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 30.07M$ 30.07M $ 30.07M Zaloga v obtoku 75.07M 75.07M 75.07M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Memory je $ 2.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEM je 75.07M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.07M.