Na podlagi vaše napovedi bi lahko Memory zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.029705.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Memory zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.031191.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MEM za leto 2027 $ 0.032750 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MEM za leto 2028 $ 0.034388 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEM v letu 2029 $ 0.036107 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEM v letu 2030 $ 0.037912 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Memory lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.061756.

Leta 2050 bi se cena Memory lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.100594.