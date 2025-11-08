BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MEMDEX100 v živo je 0.00195515 USD. Tržna kapitalizacija MEMDEX je 1,937,066 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEMDEX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MEMDEX

Informacije o ceni MEMDEX

Kaj je MEMDEX

Uradna spletna stran MEMDEX

Tokenomika MEMDEX

Napoved cen MEMDEX

MEMDEX100 Logotip

MEMDEX100 Cena (MEMDEX)

Nerazporejeno

Cena 1 MEMDEX v USD v živo:

$0.00195515
+13.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:14:54 (UTC+8)

Današnja cena MEMDEX100

Današnja cena kriptovalute MEMDEX100 (MEMDEX) v živo je $ 0.00195515, s spremembo 13.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMDEX v USD je $ 0.00195515 na MEMDEX.

Kriptovaluta MEMDEX100 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,937,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 988.82M MEMDEX. V zadnjih 24 urah se je MEMDEX trgovalo med $ 0.00167561 (najnižje) in $ 0.0021413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.090549, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMDEX premaknil -0.37% v zadnji uri in -1.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MEMDEX100 (MEMDEX)

$ 1.94M
--
$ 1.94M
988.82M
988,818,504.7196841
Trenutna tržna kapitalizacija MEMDEX100 je $ 1.94M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMDEX je 988.82M, skupna ponudba pa znaša 988818504.7196841. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.94M.

Zgodovina cene MEMDEX100, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00167561
24H Nizka
$ 0.0021413
24H Visoka

$ 0.00167561
$ 0.0021413
$ 0.090549
$ 0
-0.37%

+13.92%

-1.43%

-1.43%

Zgodovina cen MEMDEX100 (MEMDEX) v USD

Danes je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ +0.00023894.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ +0.0006666343.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ -0.0002421332.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ -0.000175229610440008.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00023894+13.92%
30 dni$ +0.0006666343+34.10%
60 dni$ -0.0002421332-12.38%
90 dni$ -0.000175229610440008-8.22%

Napoved cene za kriptovaluto MEMDEX100

Napoved cene MEMDEX100 (MEMDEX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEMDEX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MEMDEX100 (MEMDEX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MEMDEX100 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MEMDEX100 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MEMDEX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MEMDEX100.

Kaj je MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir MEMDEX100 (MEMDEX)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MEMDEX100

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MEMDEX100?
Če bi kriptovaluta MEMDEX100 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MEMDEX100.
Pomembne panožne novosti MEMDEX100 (MEMDEX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti MEMDEX100

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.