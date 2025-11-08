MEMDEX100 Cena (MEMDEX)
Današnja cena kriptovalute MEMDEX100 (MEMDEX) v živo je $ 0.00195515, s spremembo 13.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMDEX v USD je $ 0.00195515 na MEMDEX.
Kriptovaluta MEMDEX100 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,937,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 988.82M MEMDEX. V zadnjih 24 urah se je MEMDEX trgovalo med $ 0.00167561 (najnižje) in $ 0.0021413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.090549, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je MEMDEX premaknil -0.37% v zadnji uri in -1.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija MEMDEX100 je $ 1.94M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMDEX je 988.82M, skupna ponudba pa znaša 988818504.7196841. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.94M.
Danes je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ +0.00023894.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ +0.0006666343.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ -0.0002421332.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MEMDEX100 v USD $ -0.000175229610440008.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00023894
|+13.92%
|30 dni
|$ +0.0006666343
|+34.10%
|60 dni
|$ -0.0002421332
|-12.38%
|90 dni
|$ -0.000175229610440008
|-8.22%
Leta 2040 bi cena MEMDEX100 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.