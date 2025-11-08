Današnja cena MEMDEX100

Današnja cena kriptovalute MEMDEX100 (MEMDEX) v živo je $ 0.00195515, s spremembo 13.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMDEX v USD je $ 0.00195515 na MEMDEX.

Kriptovaluta MEMDEX100 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,937,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 988.82M MEMDEX. V zadnjih 24 urah se je MEMDEX trgovalo med $ 0.00167561 (najnižje) in $ 0.0021413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.090549, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMDEX premaknil -0.37% v zadnji uri in -1.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MEMDEX100 (MEMDEX)

