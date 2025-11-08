Današnja cena Marse

Današnja cena kriptovalute Marse (MARSE) v živo je $ 0.00000745, s spremembo 6.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARSE v USD je $ 0.00000745 na MARSE.

Kriptovaluta Marse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,426.32, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.96M MARSE. V zadnjih 24 urah se je MARSE trgovalo med $ 0.00000694 (najnižje) in $ 0.00000745 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00017924, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000694.

V kratkoročni uspešnosti se je MARSE premaknil 0.00% v zadnji uri in -12.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Marse (MARSE)

Tržna kapitalizacija $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Zaloga v obtoku 996.96M 996.96M 996.96M Skupna ponudba 996,963,787.60172 996,963,787.60172 996,963,787.60172

