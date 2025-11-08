Današnja cena Liquid Agent

Današnja cena kriptovalute Liquid Agent (LIQUID) v živo je $ 0.00595189, s spremembo 26.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIQUID v USD je $ 0.00595189 na LIQUID.

Kriptovaluta Liquid Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 275,445, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 46.28M LIQUID. V zadnjih 24 urah se je LIQUID trgovalo med $ 0.00462751 (najnižje) in $ 0.00607886 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.145824, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00462751.

V kratkoročni uspešnosti se je LIQUID premaknil -0.96% v zadnji uri in -7.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Liquid Agent (LIQUID)

Tržna kapitalizacija $ 275.45K$ 275.45K $ 275.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 595.19K$ 595.19K $ 595.19K Zaloga v obtoku 46.28M 46.28M 46.28M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Liquid Agent je $ 275.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIQUID je 46.28M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 595.19K.