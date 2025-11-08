Kurt Cena (KURT)
Današnja cena kriptovalute Kurt (KURT) v živo je $ 0.00017755, s spremembo 0.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KURT v USD je $ 0.00017755 na KURT.
Kriptovaluta Kurt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 177,864, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B KURT. V zadnjih 24 urah se je KURT trgovalo med $ 0.00017508 (najnižje) in $ 0.00019601 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00522224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017505.
V kratkoročni uspešnosti se je KURT premaknil +0.83% v zadnji uri in -31.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Kurt je $ 177.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KURT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 177.86K.
+0.83%
-0.62%
-31.98%
-31.98%
Danes je bila sprememba cene Kurt v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Kurt v USD $ -0.0000970594.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Kurt v USD $ -0.0001536160.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Kurt v USD $ -0.0002135419164602725.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-0.62%
|30 dni
|$ -0.0000970594
|-54.66%
|60 dni
|$ -0.0001536160
|-86.51%
|90 dni
|$ -0.0002135419164602725
|-54.60%
Leta 2040 bi cena Kurt lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
