Današnja cena Kurt

Današnja cena kriptovalute Kurt (KURT) v živo je $ 0.00017755, s spremembo 0.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KURT v USD je $ 0.00017755 na KURT.

Kriptovaluta Kurt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 177,864, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B KURT. V zadnjih 24 urah se je KURT trgovalo med $ 0.00017508 (najnižje) in $ 0.00019601 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00522224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017505.

V kratkoročni uspešnosti se je KURT premaknil +0.83% v zadnji uri in -31.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kurt (KURT)

Tržna kapitalizacija $ 177.86K$ 177.86K $ 177.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 177.86K$ 177.86K $ 177.86K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kurt je $ 177.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KURT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 177.86K.