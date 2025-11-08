BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Kurt v živo je 0.00017755 USD. Tržna kapitalizacija KURT je 177,864 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KURT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Kurt v živo je 0.00017755 USD. Tržna kapitalizacija KURT je 177,864 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KURT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KURT

Informacije o ceni KURT

Kaj je KURT

Uradna spletna stran KURT

Tokenomika KURT

Napoved cen KURT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Kurt Logotip

Kurt Cena (KURT)

Nerazporejeno

Cena 1 KURT v USD v živo:

$0.00017758
$0.00017758$0.00017758
-0.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Kurt (KURT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:03:36 (UTC+8)

Današnja cena Kurt

Današnja cena kriptovalute Kurt (KURT) v živo je $ 0.00017755, s spremembo 0.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KURT v USD je $ 0.00017755 na KURT.

Kriptovaluta Kurt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 177,864, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B KURT. V zadnjih 24 urah se je KURT trgovalo med $ 0.00017508 (najnižje) in $ 0.00019601 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00522224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017505.

V kratkoročni uspešnosti se je KURT premaknil +0.83% v zadnji uri in -31.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kurt (KURT)

$ 177.86K
$ 177.86K$ 177.86K

--
----

$ 177.86K
$ 177.86K$ 177.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kurt je $ 177.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KURT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 177.86K.

Zgodovina cene Kurt, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00017508
$ 0.00017508$ 0.00017508
24H Nizka
$ 0.00019601
$ 0.00019601$ 0.00019601
24H Visoka

$ 0.00017508
$ 0.00017508$ 0.00017508

$ 0.00019601
$ 0.00019601$ 0.00019601

$ 0.00522224
$ 0.00522224$ 0.00522224

$ 0.00017505
$ 0.00017505$ 0.00017505

+0.83%

-0.62%

-31.98%

-31.98%

Zgodovina cen Kurt (KURT) v USD

Danes je bila sprememba cene Kurt v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Kurt v USD $ -0.0000970594.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Kurt v USD $ -0.0001536160.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Kurt v USD $ -0.0002135419164602725.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.62%
30 dni$ -0.0000970594-54.66%
60 dni$ -0.0001536160-86.51%
90 dni$ -0.0002135419164602725-54.60%

Napoved cene za kriptovaluto Kurt

Napoved cene Kurt (KURT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KURT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Kurt (KURT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Kurt lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Kurt v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KURT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Kurt.

Kaj je Kurt (KURT)

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Kurt (KURT)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Kurt

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Kurt?
Če bi kriptovaluta Kurt rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Kurt.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:03:36 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Kurt (KURT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Kurt

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7600
$0.7600$0.7600

+1,420.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024029
$0.000024029$0.000024029

+300.48%

Flux

Flux

FLUX

$0.27289
$0.27289$0.27289

+149.60%

0G

0G

0G

$1.643
$1.643$1.643

+57.37%

Humanity

Humanity

H

$0.20360
$0.20360$0.20360

+43.15%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.