Današnja cena KnockOut Games

Današnja cena kriptovalute KnockOut Games (GG) v živo je $ 0.00188641, s spremembo 2.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GG v USD je $ 0.00188641 na GG.

Kriptovaluta KnockOut Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,886,705, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GG. V zadnjih 24 urah se je GG trgovalo med $ 0.00188499 (najnižje) in $ 0.00213408 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00457556, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GG premaknil -0.25% v zadnji uri in -26.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KnockOut Games (GG)

Tržna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija KnockOut Games je $ 1.89M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GG je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.89M.