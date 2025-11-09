Napoved cene KnockOut Games (GG) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute KnockOut Games za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo GG povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteKnockOut Games
%

Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

KnockOut Games Napoved cene
Napoved cen KnockOut Games za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene KnockOut Games (GG) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko KnockOut Games zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001842.

Napoved cene KnockOut Games (GG) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko KnockOut Games zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001934.

Napoved cene KnockOut Games (GG) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GG za leto 2027 $ 0.002031 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene KnockOut Games (GG) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GG za leto 2028 $ 0.002132 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene KnockOut Games (GG) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GG v letu 2029 $ 0.002239 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene KnockOut Games (GG) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GG v letu 2030 $ 0.002351 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen KnockOut Games (GG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KnockOut Games lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.003829.

Napoved cen KnockOut Games (GG) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena KnockOut Games lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.006238.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.001842
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001934
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002031
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002132
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002239
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002351
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002468
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002592
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.002721
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002857
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003000
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003150
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003308
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003473
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003647
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003829
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen KnockOut Games za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 0.001842
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 0.001842
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 0.001844
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 0.001849
    0.41%
Napoved današnje cene KnockOut Games (GG)

Predvidena cena za GG na dan November 9, 2025(Danes) je $0.001842. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene KnockOut Games (GG) za jutri

Napoved cene GG za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.001842. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene KnockOut Games za ta teden (GG)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena GG, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.001844. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene KnockOut Games (GG) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za GG $0.001849. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen KnockOut Games

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

1.00B
1.00B 1.00B

Najnovejša cena GG je --. Njegova 24-urna sprememba znaša 0.00%, 24-urni volumen trgovanja pa je --.
Poleg tega GG ima v razpoložljivi obtok 1.00B in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 1.83M.

Zgodovina cen KnockOut Games

Glede na najnovejše podatke o KnockOut Games, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena KnockOut Games 0.001842 USD. Razpoložljivi obtok KnockOut Games (GG) je 1.00B GG, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $1,832,503.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -12.41%
    $ -0.000261
    $ 0.002134
    $ 0.001832
  • 7 dni
    -27.01%
    $ -0.000497
    $ 0.002546
    $ 0.001454
  • 30 dni
    -24.09%
    $ -0.000443
    $ 0.002546
    $ 0.001454
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena KnockOut Games spremenila za $-0.000261, kar odraža spremembo vrednosti v višini -12.41%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je KnockOut Games trgoval z najvišjo vrednostjo $0.002546 in najnižjo vrednostjo $0.001454. Cena se je spremenila za -27.01%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje GG.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost KnockOut Games spremenila za -24.09%, kar pomeni približno  USD-0.000443 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri GG prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Kako deluje modul za napovedovanje cen KnockOut Games (GG)?

Modul za napovedovanje cen KnockOut Games je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti GG. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za KnockOut Games za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona GG, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno KnockOut Games. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost GG.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja GG, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial KnockOut Games.

Zakaj je napovedovanje cen GG pomembno?

GG Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.