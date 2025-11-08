Današnja cena Kittenswap

Današnja cena kriptovalute Kittenswap (KITTEN) v živo je $ 0.00354692, s spremembo 0.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KITTEN v USD je $ 0.00354692 na KITTEN.

Kriptovaluta Kittenswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,129,395, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 318.79M KITTEN. V zadnjih 24 urah se je KITTEN trgovalo med $ 0.00333868 (najnižje) in $ 0.003786 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03928409, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00194408.

V kratkoročni uspešnosti se je KITTEN premaknil +1.49% v zadnji uri in -6.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kittenswap (KITTEN)

Tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Zaloga v obtoku 318.79M 318.79M 318.79M Skupna ponudba 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904

