Današnja cena Unibase

Današnja cena kriptovalute Unibase (UB) v živo je $ 0.05292, s spremembo 1.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UB v USD je $ 0.05292 na UB.

Kriptovaluta Unibase je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UB. V zadnjih 24 urah se je UB trgovalo med $ 0.05094 (najnižje) in $ 0.0563 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je UB premaknil +0.43% v zadnji uri in -24.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 105.77K.

Tržne informacije Unibase (UB)

Tržne informacije Unibase (UB)

Tržna kapitalizacija -- Volumen (24H) $ 105.77K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 529.20M Zaloga v obtoku -- Skupna ponudba 10,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Unibase je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 105.77K. Obstoječa ponudba UB je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 529.20M.