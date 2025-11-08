BorzaDEX+
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Unibase v živo je 0.05292 USD. Tržna kapitalizacija UB je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz UB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Unibase Logotip

Cena Unibase(UB)

Cena 1 UB v USD v živo:

$0.05292
-1.37%1D
USD
Unibase (UB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:58 (UTC+8)

Današnja cena Unibase

Današnja cena kriptovalute Unibase (UB) v živo je $ 0.05292, s spremembo 1.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UB v USD je $ 0.05292 na UB.

Kriptovaluta Unibase je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UB. V zadnjih 24 urah se je UB trgovalo med $ 0.05094 (najnižje) in $ 0.0563 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je UB premaknil +0.43% v zadnji uri in -24.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 105.77K.

Tržne informacije Unibase (UB)

--
----

$ 105.77K
$ 529.20M
--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Unibase je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 105.77K. Obstoječa ponudba UB je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 529.20M.

Zgodovina cene Unibase, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05094
24H Nizka
$ 0.0563
24H Visoka

$ 0.05094
$ 0.0563
--
----

--
----

+0.43%

-1.37%

-24.73%

-24.73%

Zgodovina cen Unibase (UB) v USD

Sledite spremembam cen Unibase za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0007351-1.37%
30 dni$ +0.01912+56.56%
60 dni$ +0.04792+958.40%
90 dni$ +0.04792+958.40%
Današnja sprememba cene Unibase

Danes je UB zabeležil spremembo $ -0.0007351 (-1.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Unibase

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.01912 (+56.56%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Unibase

Če pogled razširimo na 60 dni, se je UB spremenil za $ +0.04792 (+958.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Unibase

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04792 (+958.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Unibase (UB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Unibase.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Unibase

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Unibase, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Unibase?

Several key factors influence Unibase (UB) token prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic supply-demand economics.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive utility demand for UB tokens.

DeFi Market Trends: Overall decentralized finance sector performance impacts UB as it operates within this space.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules influence scarcity and holder incentives.

Partnerships & Integrations: Strategic collaborations and new platform integrations can boost investor confidence and usage.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment and market accessibility.

Competition: Performance relative to other DeFi platforms and similar projects impacts market positioning.

Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence long-term value proposition.

Market Sentiment: General crypto market conditions, Bitcoin trends, and investor risk appetite significantly impact altcoin prices including UB.

Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility for traders.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets. Fundamental analysis of platform metrics combined with technical market analysis helps understand UB price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Unibase?

People want to know Unibase (UB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Unibase

Napoved cene Unibase (UB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Unibase (UB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Unibase lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Unibase v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Unibase.

O Unibase

Unibright (UB) is a blockchain-based solution designed to integrate business processes with blockchain technology. It provides a framework that aims to enable businesses to utilize blockchain technology without the need for specialized blockchain developers. Unibright's framework includes template-based visual definitions of workflows and automatic smart contract generation. It is blockchain agnostic, meaning it can work with any blockchain protocol. The UB token is used within the Unibright ecosystem to pay for the services offered by the platform. This includes the creation and implementation of smart contracts, as well as consulting services for businesses looking to integrate blockchain technology into their operations.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Unibase

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Unibase? Nakup UB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Unibase. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Unibase (UB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Unibase bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Unibase (UB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Unibase

Z lastništvom kriptovalute Unibase se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Unibase (UB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Unibase (UB)

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Unibase razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Unibase spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Unibase

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Unibase?
Če bi kriptovaluta Unibase rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Unibase.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:58 (UTC+8)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

