Današnja cena kriptovalute Unibase (UB) v živo je $ 0.05292, s spremembo 1.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UB v USD je $ 0.05292 na UB.
Kriptovaluta Unibase je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UB. V zadnjih 24 urah se je UB trgovalo med $ 0.05094 (najnižje) in $ 0.0563 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je UB premaknil +0.43% v zadnji uri in -24.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 105.77K.
Tržne informacije Unibase (UB)
--
----
--
----
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Unibase je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 105.77K. Obstoječa ponudba UB je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 529.20M.
Zgodovina cene Unibase, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.43%
-1.37%
-24.73%
-24.73%
Zgodovina cen Unibase (UB) v USD
Sledite spremembam cen Unibase za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0007351
-1.37%
30 dni
$ +0.01912
+56.56%
60 dni
$ +0.04792
+958.40%
90 dni
$ +0.04792
+958.40%
Današnja sprememba cene Unibase
Danes je UB zabeležil spremembo $ -0.0007351 (-1.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Unibase
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.01912 (+56.56%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Unibase
Če pogled razširimo na 60 dni, se je UB spremenil za $ +0.04792 (+958.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Unibase
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04792 (+958.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Unibase (UB) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Unibase
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Unibase, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Unibase?
Several key factors influence Unibase (UB) token prices:
Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic supply-demand economics.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive utility demand for UB tokens.
DeFi Market Trends: Overall decentralized finance sector performance impacts UB as it operates within this space.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules influence scarcity and holder incentives.
Partnerships & Integrations: Strategic collaborations and new platform integrations can boost investor confidence and usage.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment and market accessibility.
Competition: Performance relative to other DeFi platforms and similar projects impacts market positioning.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence long-term value proposition.
Market Sentiment: General crypto market conditions, Bitcoin trends, and investor risk appetite significantly impact altcoin prices including UB.
Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility for traders.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets. Fundamental analysis of platform metrics combined with technical market analysis helps understand UB price movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Unibase?
People want to know Unibase (UB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto Unibase
Napoved cene Unibase (UB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Unibase (UB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Unibase lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Unibase v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Unibase.
O Unibase
Unibright (UB) is a blockchain-based solution designed to integrate business processes with blockchain technology. It provides a framework that aims to enable businesses to utilize blockchain technology without the need for specialized blockchain developers. Unibright's framework includes template-based visual definitions of workflows and automatic smart contract generation. It is blockchain agnostic, meaning it can work with any blockchain protocol. The UB token is used within the Unibright ecosystem to pay for the services offered by the platform. This includes the creation and implementation of smart contracts, as well as consulting services for businesses looking to integrate blockchain technology into their operations.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Unibase
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Unibase? Nakup UB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Unibase. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Unibase (UB).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Unibase bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Unibase
Z lastništvom kriptovalute Unibase se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.
Unibase Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Unibase razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Unibase?
Če bi kriptovaluta Unibase rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Unibase.
Koliko je kriptovaluta Unibase vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Unibase je $ 0.05292. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Unibase še vedno dobra naložba?
Unibase ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v UB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Unibase?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Unibase v vrednosti $ 105.77K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Unibase?
Cena kriptovalute UB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Unibase v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena UB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Unibase?
Na ceno UB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.26
+1.75%
ETH
3,460.61
+4.94%
SOL
162.18
+4.35%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1066
+1.27%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za UB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par UB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Unibase gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Unibase letos rasla?
Cena kriptovalute Unibase bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Unibase (UB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:58 (UTC+8)
