Današnja cena Javlis

Današnja cena kriptovalute Javlis (JAVLIS) v živo je --, s spremembo 8.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JAVLIS v USD je -- na JAVLIS.

Kriptovaluta Javlis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 444,301, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 904.61M JAVLIS. V zadnjih 24 urah se je JAVLIS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00133477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JAVLIS premaknil -0.90% v zadnji uri in -23.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Javlis (JAVLIS)

Tržna kapitalizacija $ 444.30K$ 444.30K $ 444.30K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 444.30K$ 444.30K $ 444.30K Zaloga v obtoku 904.61M 904.61M 904.61M Skupna ponudba 904,610,625.6403859 904,610,625.6403859 904,610,625.6403859

Trenutna tržna kapitalizacija Javlis je $ 444.30K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JAVLIS je 904.61M, skupna ponudba pa znaša 904610625.6403859. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 444.30K.