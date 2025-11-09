Na podlagi vaše napovedi bi lahko Javlis zrasel za 0,00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0,000463.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Javlis zrasel za 5,00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0,000486.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena JAVLIS za leto 2027 $ 0,000511 s stopnjo rasti 10,25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena JAVLIS za leto 2028 $ 0,000536 s stopnjo rasti 15,76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JAVLIS v letu 2029 $ 0,000563 skupaj s stopnjo rasti 21,55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JAVLIS v letu 2030 $ 0,000591 skupaj s stopnjo rasti 27,63%.

Leta 2040 bi cena Javlis lahko dosegla rast 107,89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0,000964.

Leta 2050 bi se cena Javlis lahko dosegla rast 238,64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0,001570.