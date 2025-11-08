Današnja cena Interactively

Današnja cena kriptovalute Interactively ($IXLY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $IXLY v USD je -- na $IXLY.

Kriptovaluta Interactively je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,171.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.71M $IXLY. V zadnjih 24 urah se je $IXLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $IXLY premaknil -- v zadnji uri in -10.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Interactively ($IXLY)

Tržna kapitalizacija $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Zaloga v obtoku 998.71M 998.71M 998.71M Skupna ponudba 998,714,490.3995569 998,714,490.3995569 998,714,490.3995569

