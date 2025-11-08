Današnja cena InfiniteHash

Današnja cena kriptovalute InfiniteHash (SN89) v živo je $ 1.73, s spremembo 1.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN89 v USD je $ 1.73 na SN89.

Kriptovaluta InfiniteHash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,538,515, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.05M SN89. V zadnjih 24 urah se je SN89 trgovalo med $ 1.6 (najnižje) in $ 1.88 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8.9, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.082.

V kratkoročni uspešnosti se je SN89 premaknil -0.05% v zadnji uri in -30.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije InfiniteHash (SN89)

Tržna kapitalizacija $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Zaloga v obtoku 2.05M 2.05M 2.05M Skupna ponudba 2,046,177.077801603 2,046,177.077801603 2,046,177.077801603

