Na podlagi vaše napovedi bi lahko InfiniteHash zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.67.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko InfiniteHash zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.7535.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SN89 za leto 2027 $ 1.8411 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SN89 za leto 2028 $ 1.9332 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN89 v letu 2029 $ 2.0298 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN89 v letu 2030 $ 2.1313 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena InfiniteHash lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3.4718.

Leta 2050 bi se cena InfiniteHash lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 5.6552.