Današnja cena iLuminary Token

Današnja cena kriptovalute iLuminary Token (ILMT) v živo je $ 0.01189566, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ILMT v USD je $ 0.01189566 na ILMT.

Kriptovaluta iLuminary Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 189,811, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.96M ILMT. V zadnjih 24 urah se je ILMT trgovalo med $ 0.01119294 (najnižje) in $ 0.01204621 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03000248, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00183544.

V kratkoročni uspešnosti se je ILMT premaknil -0.21% v zadnji uri in -30.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije iLuminary Token (ILMT)

Tržna kapitalizacija $ 189.81K$ 189.81K $ 189.81K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Zaloga v obtoku 15.96M 15.96M 15.96M Skupna ponudba 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

Trenutna tržna kapitalizacija iLuminary Token je $ 189.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ILMT je 15.96M, skupna ponudba pa znaša 139389969.730026. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.66M.