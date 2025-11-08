iLuminary Token Cena (ILMT)
Današnja cena kriptovalute iLuminary Token (ILMT) v živo je $ 0.01189566, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ILMT v USD je $ 0.01189566 na ILMT.
Kriptovaluta iLuminary Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 189,811, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.96M ILMT. V zadnjih 24 urah se je ILMT trgovalo med $ 0.01119294 (najnižje) in $ 0.01204621 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03000248, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00183544.
V kratkoročni uspešnosti se je ILMT premaknil -0.21% v zadnji uri in -30.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija iLuminary Token je $ 189.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ILMT je 15.96M, skupna ponudba pa znaša 139389969.730026. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.66M.
Danes je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ -0.0001464362079678.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ +0.0168329631.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ +0.0259446390.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ +0.00503387428863388.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.0001464362079678
|-1.21%
|30 dni
|$ +0.0168329631
|+141.51%
|60 dni
|$ +0.0259446390
|+218.10%
|90 dni
|$ +0.00503387428863388
|+73.36%
Leta 2040 bi cena iLuminary Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
