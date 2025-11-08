BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute iLuminary Token v živo je 0.01189566 USD. Tržna kapitalizacija ILMT je 189,811 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ILMT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ILMT

Informacije o ceni ILMT

Kaj je ILMT

Bela knjiga ILMT

Uradna spletna stran ILMT

Tokenomika ILMT

Napoved cen ILMT

iLuminary Token Logotip

iLuminary Token Cena (ILMT)

Nerazporejeno

Cena 1 ILMT v USD v živo:

$0.01192133
-0.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
iLuminary Token (ILMT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:44:06 (UTC+8)

Današnja cena iLuminary Token

Današnja cena kriptovalute iLuminary Token (ILMT) v živo je $ 0.01189566, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ILMT v USD je $ 0.01189566 na ILMT.

Kriptovaluta iLuminary Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 189,811, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.96M ILMT. V zadnjih 24 urah se je ILMT trgovalo med $ 0.01119294 (najnižje) in $ 0.01204621 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03000248, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00183544.

V kratkoročni uspešnosti se je ILMT premaknil -0.21% v zadnji uri in -30.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije iLuminary Token (ILMT)

$ 189.81K
--
$ 1.66M
15.96M
139,389,969.730026
Trenutna tržna kapitalizacija iLuminary Token je $ 189.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ILMT je 15.96M, skupna ponudba pa znaša 139389969.730026. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.66M.

Zgodovina cene iLuminary Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01119294
24H Nizka
$ 0.01204621
24H Visoka

$ 0.01119294
$ 0.01204621
$ 0.03000248
$ 0.00183544
-0.21%

-1.21%

-30.48%

-30.48%

Zgodovina cen iLuminary Token (ILMT) v USD

Danes je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ -0.0001464362079678.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ +0.0168329631.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ +0.0259446390.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene iLuminary Token v USD $ +0.00503387428863388.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0001464362079678-1.21%
30 dni$ +0.0168329631+141.51%
60 dni$ +0.0259446390+218.10%
90 dni$ +0.00503387428863388+73.36%

Napoved cene za kriptovaluto iLuminary Token

Napoved cene iLuminary Token (ILMT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ILMT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen iLuminary Token (ILMT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena iLuminary Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute iLuminary Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ILMT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute iLuminary Token.

Kaj je iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu.

Vir iLuminary Token (ILMT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o iLuminary Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta iLuminary Token?
Če bi kriptovaluta iLuminary Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute iLuminary Token.
Raziščite več o kriptovaluti iLuminary Token

