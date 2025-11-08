Današnja cena Hypr

Današnja cena kriptovalute Hypr (HYPR) v živo je $ 0.00209154, s spremembo 4.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYPR v USD je $ 0.00209154 na HYPR.

Kriptovaluta Hypr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,589,073, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 760.00M HYPR. V zadnjih 24 urah se je HYPR trgovalo med $ 0.00195646 (najnižje) in $ 0.00211385 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00874279, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00118399.

V kratkoročni uspešnosti se je HYPR premaknil -0.24% v zadnji uri in -14.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hypr (HYPR)

Tržna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Zaloga v obtoku 760.00M 760.00M 760.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

