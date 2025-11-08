Današnja cena Hypertrics

Današnja cena kriptovalute Hypertrics (HYTR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYTR v USD je -- na HYTR.

Kriptovaluta Hypertrics je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,212, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 795.56M HYTR. V zadnjih 24 urah se je HYTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je HYTR premaknil -- v zadnji uri in -8.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hypertrics (HYTR)

Tržna kapitalizacija $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Zaloga v obtoku 795.56M 795.56M 795.56M Skupna ponudba 795,564,694.0 795,564,694.0 795,564,694.0

Trenutna tržna kapitalizacija Hypertrics je $ 32.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HYTR je 795.56M, skupna ponudba pa znaša 795564694.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.21K.