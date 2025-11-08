Današnja cena HyperStrategy

Današnja cena kriptovalute HyperStrategy (HSTR) v živo je $ 0.07476, s spremembo 2.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HSTR v USD je $ 0.07476 na HSTR.

Kriptovaluta HyperStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 74,760, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M HSTR. V zadnjih 24 urah se je HSTR trgovalo med $ 0.073244 (najnižje) in $ 0.076406 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.064372.

V kratkoročni uspešnosti se je HSTR premaknil -0.24% v zadnji uri in -8.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije HyperStrategy (HSTR)

Trenutna tržna kapitalizacija HyperStrategy je $ 74.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HSTR je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 74.76K.