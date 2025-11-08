Današnja cena kriptovalute HyperStrategy v živo je 0.07476 USD. Tržna kapitalizacija HSTR je 74,760 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HSTR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute HyperStrategy v živo je 0.07476 USD. Tržna kapitalizacija HSTR je 74,760 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HSTR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute HyperStrategy (HSTR) v živo je $ 0.07476, s spremembo 2.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HSTR v USD je $ 0.07476 na HSTR.
Kriptovaluta HyperStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 74,760, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M HSTR. V zadnjih 24 urah se je HSTR trgovalo med $ 0.073244 (najnižje) in $ 0.076406 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.064372.
V kratkoročni uspešnosti se je HSTR premaknil -0.24% v zadnji uri in -8.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije HyperStrategy (HSTR)
$ 74.76K
$ 74.76K
--
--
$ 74.76K
$ 74.76K
1.00M
1.00M
1,000,000.0
1,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija HyperStrategy je $ 74.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HSTR je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 74.76K.
Zgodovina cene HyperStrategy, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.073244
$ 0.073244
24H Nizka
$ 0.076406
$ 0.076406
24H Visoka
$ 0.073244
$ 0.073244
$ 0.076406
$ 0.076406
$ 2.48
$ 2.48
$ 0.064372
$ 0.064372
-0.24%
+2.07%
-8.80%
-8.80%
Zgodovina cen HyperStrategy (HSTR) v USD
Danes je bila sprememba cene HyperStrategy v USD $ +0.0015156. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene HyperStrategy v USD $ -0.0154005226. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene HyperStrategy v USD $ -0.0430010249. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene HyperStrategy v USD $ -0.4498647711704506.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0015156
+2.07%
30 dni
$ -0.0154005226
-20.59%
60 dni
$ -0.0430010249
-57.51%
90 dni
$ -0.4498647711704506
-85.74%
Napoved cene za kriptovaluto HyperStrategy
Napoved cene HyperStrategy (HSTR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HSTR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen HyperStrategy (HSTR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena HyperStrategy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute HyperStrategy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HSTR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute HyperStrategy.
Kaj je HyperStrategy (HSTR)
HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.
HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o HyperStrategy
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta HyperStrategy?
Če bi kriptovaluta HyperStrategy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute HyperStrategy.
Koliko je kriptovaluta HyperStrategy vredna danes?
Današnja cena kriptovalute HyperStrategy je $ 0.07476. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta HyperStrategy še vedno dobra naložba?
HyperStrategy ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HSTR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto HyperStrategy?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto HyperStrategy v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute HyperStrategy?
Cena kriptovalute HSTR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute HyperStrategy v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HSTR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute HyperStrategy?
Na ceno HSTR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,026.86
+1.21%
ETH
3,410.67
+3.43%
SOL
159.29
+2.49%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.2063
+10.39%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HSTR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HSTR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute HyperStrategy gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute HyperStrategy letos rasla?
Cena kriptovalute HyperStrategy bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute HyperStrategy (HSTR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:43:48 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti HyperStrategy (HSTR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.