Današnja cena Hydrex

Današnja cena kriptovalute Hydrex (HYDX) v živo je $ 0.32464, s spremembo 4.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYDX v USD je $ 0.32464 na HYDX.

Kriptovaluta Hydrex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,621,736, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 23.47M HYDX. V zadnjih 24 urah se je HYDX trgovalo med $ 0.324334 (najnižje) in $ 0.344393 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.127003.

V kratkoročni uspešnosti se je HYDX premaknil -1.56% v zadnji uri in -41.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Hydrex (HYDX)

Tržna kapitalizacija $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Zaloga v obtoku 23.47M 23.47M 23.47M Skupna ponudba 41,657,783.67447375 41,657,783.67447375 41,657,783.67447375

Trenutna tržna kapitalizacija Hydrex je $ 7.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HYDX je 23.47M, skupna ponudba pa znaša 41657783.67447375. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.53M.