Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hydrex zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.297385.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hydrex zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.312254.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HYDX za leto 2027 $ 0.327866 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HYDX za leto 2028 $ 0.344260 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HYDX v letu 2029 $ 0.361473 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HYDX v letu 2030 $ 0.379546 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Hydrex lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.618242.

Leta 2050 bi se cena Hydrex lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.0070.