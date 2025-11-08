Današnja cena Haystack

Današnja cena kriptovalute Haystack (HAY) v živo je $ 0.02808921, s spremembo 4.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAY v USD je $ 0.02808921 na HAY.

Kriptovaluta Haystack je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 770,033, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 27.38M HAY. V zadnjih 24 urah se je HAY trgovalo med $ 0.02659347 (najnižje) in $ 0.02923464 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.056328, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02376811.

V kratkoročni uspešnosti se je HAY premaknil -1.62% v zadnji uri in -16.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Haystack (HAY)

Tržna kapitalizacija $ 770.03K$ 770.03K $ 770.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Zaloga v obtoku 27.38M 27.38M 27.38M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

