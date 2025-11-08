BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Overtake v živo je 0.25809 USD. Tržna kapitalizacija TAKE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Overtake v živo je 0.25809 USD. Tržna kapitalizacija TAKE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TAKE

Informacije o ceni TAKE

Kaj je TAKE

Bela knjiga TAKE

Uradna spletna stran TAKE

Tokenomika TAKE

Napoved cen TAKE

Zgodovina TAKE

TAKE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TAKE v fiat

Spot TAKE

Terminske pogodbe TAKE USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Overtake Logotip

Cena Overtake(TAKE)

Cena 1 TAKE v USD v živo:

$0.25819
$0.25819$0.25819
-5.34%1D
USD
Overtake (TAKE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:59 (UTC+8)

Današnja cena Overtake

Današnja cena kriptovalute Overtake (TAKE) v živo je $ 0.25809, s spremembo 5.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAKE v USD je $ 0.25809 na TAKE.

Kriptovaluta Overtake je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAKE. V zadnjih 24 urah se je TAKE trgovalo med $ 0.25743 (najnižje) in $ 0.27794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TAKE premaknil +0.14% v zadnji uri in -4.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 148.21K.

Tržne informacije Overtake (TAKE)

--
----

$ 148.21K
$ 148.21K$ 148.21K

$ 258.09M
$ 258.09M$ 258.09M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Overtake je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 148.21K. Obstoječa ponudba TAKE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 258.09M.

Zgodovina cene Overtake, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.25743
$ 0.25743$ 0.25743
24H Nizka
$ 0.27794
$ 0.27794$ 0.27794
24H Visoka

$ 0.25743
$ 0.25743$ 0.25743

$ 0.27794
$ 0.27794$ 0.27794

--
----

--
----

+0.14%

-5.34%

-4.16%

-4.16%

Zgodovina cen Overtake (TAKE) v USD

Sledite spremembam cen Overtake za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0145651-5.34%
30 dni$ -0.02598-9.15%
60 dni$ +0.08077+45.55%
90 dni$ +0.23509+1,022.13%
Današnja sprememba cene Overtake

Danes je TAKE zabeležil spremembo $ -0.0145651 (-5.34%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Overtake

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02598 (-9.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Overtake

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAKE spremenil za $ +0.08077 (+45.55%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Overtake

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.23509 (+1,022.13%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Overtake (TAKE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Overtake.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Overtake

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Overtake, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Overtake?

Several key factors influence Overtake (TAKE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Partnership announcements and ecosystem growth
5. Token utility and use cases within the platform
6. Supply and demand dynamics
7. Regulatory news affecting DeFi projects
8. Community engagement and social media activity
9. Competitor performance in the gaming/metaverse space
10. Technical analysis patterns and whale movements

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Overtake?

People want to know Overtake (TAKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss positions and plan entry/exit strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Overtake

Napoved cene Overtake (TAKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Overtake (TAKE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Overtake lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Overtake v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAKE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Overtake.

O Overtake

TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Overtake

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Overtake? Nakup TAKE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Overtake. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Overtake (TAKE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Overtake bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Overtake (TAKE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Overtake

Z lastništvom kriptovalute Overtake se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Overtake (TAKE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Overtake razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Overtake spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Overtake

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Overtake?
Če bi kriptovaluta Overtake rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Overtake.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:59 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Overtake (TAKE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Overtake

TAKE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TAKE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TAKE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Overtake (TAKE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Overtake v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TAKE/USDT
$0.25819
$0.25819$0.25819
-5.46%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8700
$0.8700$0.8700

+1,640.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000027197
$0.000027197$0.000027197

+353.28%

Flux

Flux

FLUX

$0.22660
$0.22660$0.22660

+107.26%

0G

0G

0G

$1.559
$1.559$1.559

+49.32%

S

S

S

$0.1828
$0.1828$0.1828

+37.85%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TAKE v USD

Znesek

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.25809 USD