Današnja cena kriptovalute Overtake v živo je 0.25809 USD. Tržna kapitalizacija TAKE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Overtake v živo je 0.25809 USD. Tržna kapitalizacija TAKE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Overtake (TAKE) v živo je $ 0.25809, s spremembo 5.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAKE v USD je $ 0.25809 na TAKE.
Kriptovaluta Overtake je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAKE. V zadnjih 24 urah se je TAKE trgovalo med $ 0.25743 (najnižje) in $ 0.27794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TAKE premaknil +0.14% v zadnji uri in -4.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 148.21K.
Tržne informacije Overtake (TAKE)
--
----
$ 148.21K
$ 148.21K$ 148.21K
$ 258.09M
$ 258.09M$ 258.09M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SUI
Trenutna tržna kapitalizacija Overtake je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 148.21K. Obstoječa ponudba TAKE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 258.09M.
Zgodovina cene Overtake, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.25743
$ 0.25743$ 0.25743
24H Nizka
$ 0.27794
$ 0.27794$ 0.27794
24H Visoka
$ 0.25743
$ 0.25743$ 0.25743
$ 0.27794
$ 0.27794$ 0.27794
--
----
--
----
+0.14%
-5.34%
-4.16%
-4.16%
Zgodovina cen Overtake (TAKE) v USD
Sledite spremembam cen Overtake za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0145651
-5.34%
30 dni
$ -0.02598
-9.15%
60 dni
$ +0.08077
+45.55%
90 dni
$ +0.23509
+1,022.13%
Današnja sprememba cene Overtake
Danes je TAKE zabeležil spremembo $ -0.0145651 (-5.34%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Overtake
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02598 (-9.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Overtake
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAKE spremenil za $ +0.08077 (+45.55%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Overtake
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.23509 (+1,022.13%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Overtake (TAKE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Overtake
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Overtake, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Overtake?
Several key factors influence Overtake (TAKE) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Partnership announcements and ecosystem growth 5. Token utility and use cases within the platform 6. Supply and demand dynamics 7. Regulatory news affecting DeFi projects 8. Community engagement and social media activity 9. Competitor performance in the gaming/metaverse space 10. Technical analysis patterns and whale movements
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Overtake?
People want to know Overtake (TAKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss positions and plan entry/exit strategies.
Napoved cene za kriptovaluto Overtake
Napoved cene Overtake (TAKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Overtake (TAKE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Overtake lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Overtake v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAKE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Overtake.
O Overtake
TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.
TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Overtake
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Overtake? Nakup TAKE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Overtake. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Overtake (TAKE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Overtake bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Overtake
Z lastništvom kriptovalute Overtake se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.
OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.
Overtake Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Overtake razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Overtake
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Overtake?
Če bi kriptovaluta Overtake rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Overtake.
Koliko je kriptovaluta Overtake vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Overtake je $ 0.25809. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Overtake še vedno dobra naložba?
Overtake ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TAKE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Overtake?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Overtake v vrednosti $ 148.21K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Overtake?
Cena kriptovalute TAKE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Overtake v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TAKE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Overtake?
Na ceno TAKE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,376.55
+1.56%
ETH
3,437.28
+4.23%
SOL
160.8
+3.46%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1017
+0.82%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TAKE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TAKE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Overtake gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Overtake letos rasla?
Cena kriptovalute Overtake bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Overtake (TAKE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:59 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Overtake (TAKE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.