Današnja cena Overtake

Današnja cena kriptovalute Overtake (TAKE) v živo je $ 0.25809, s spremembo 5.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAKE v USD je $ 0.25809 na TAKE.

Kriptovaluta Overtake je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAKE. V zadnjih 24 urah se je TAKE trgovalo med $ 0.25743 (najnižje) in $ 0.27794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TAKE premaknil +0.14% v zadnji uri in -4.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 148.21K.

Tržne informacije Overtake (TAKE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 148.21K$ 148.21K $ 148.21K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 258.09M$ 258.09M $ 258.09M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Overtake je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 148.21K. Obstoječa ponudba TAKE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 258.09M.