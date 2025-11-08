Današnja cena GUSD

Današnja cena kriptovalute GUSD (GUSD) v živo je $ 0.999133, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GUSD v USD je $ 0.999133 na GUSD.

Kriptovaluta GUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149,666,456, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 149.79M GUSD. V zadnjih 24 urah se je GUSD trgovalo med $ 0.996553 (najnižje) in $ 1.0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.019, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.98989.

V kratkoročni uspešnosti se je GUSD premaknil -0.00% v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GUSD (GUSD)

Tržna kapitalizacija $ 149.67M$ 149.67M $ 149.67M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 319.74M$ 319.74M $ 319.74M Zaloga v obtoku 149.79M 149.79M 149.79M Skupna ponudba 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

