Današnja cena GULL

Današnja cena kriptovalute GULL (GULL) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GULL v USD je -- na GULL.

Kriptovaluta GULL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,076.19, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 42.83M GULL. V zadnjih 24 urah se je GULL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0147066, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GULL premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GULL (GULL)

Tržna kapitalizacija $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Zaloga v obtoku 42.83M 42.83M 42.83M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

