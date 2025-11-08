Današnja cena GRIND

Današnja cena kriptovalute GRIND (GRIND) v živo je --, s spremembo 3.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRIND v USD je -- na GRIND.

Kriptovaluta GRIND je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 945,662, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.78B GRIND. V zadnjih 24 urah se je GRIND trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GRIND premaknil +1.70% v zadnji uri in -12.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GRIND (GRIND)

Tržna kapitalizacija $ 945.66K$ 945.66K $ 945.66K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 945.66K$ 945.66K $ 945.66K Zaloga v obtoku 77.78B 77.78B 77.78B Skupna ponudba 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Trenutna tržna kapitalizacija GRIND je $ 945.66K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GRIND je 77.78B, skupna ponudba pa znaša 77777777777.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 945.66K.