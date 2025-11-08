Današnja cena GOBL

Današnja cena kriptovalute GOBL (GOBL) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOBL v USD je -- na GOBL.

Kriptovaluta GOBL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,142.17, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M GOBL. V zadnjih 24 urah se je GOBL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOBL premaknil -- v zadnji uri in -19.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GOBL (GOBL)

Tržna kapitalizacija $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

