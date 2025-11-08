BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute fxhash v živo je 0.00379101 USD. Tržna kapitalizacija FXH je 1,971,328 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FXH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute fxhash v živo je 0.00379101 USD. Tržna kapitalizacija FXH je 1,971,328 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FXH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FXH

Informacije o ceni FXH

Kaj je FXH

Bela knjiga FXH

Uradna spletna stran FXH

Tokenomika FXH

Napoved cen FXH

fxhash Logotip

fxhash Cena (FXH)

Cena 1 FXH v USD v živo:

$0.0037896
+6.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
fxhash (FXH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:03:44 (UTC+8)

Današnja cena fxhash

Današnja cena kriptovalute fxhash (FXH) v živo je $ 0.00379101, s spremembo 6.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FXH v USD je $ 0.00379101 na FXH.

Kriptovaluta fxhash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,971,328, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 520.00M FXH. V zadnjih 24 urah se je FXH trgovalo med $ 0.00340136 (najnižje) in $ 0.0038657 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03486908, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00340136.

V kratkoročni uspešnosti se je FXH premaknil -0.17% v zadnji uri in -31.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije fxhash (FXH)

$ 1.97M
--
$ 3.79M
520.00M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija fxhash je $ 1.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FXH je 520.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.79M.

Zgodovina cene fxhash, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00340136
24H Nizka
$ 0.0038657
24H Visoka

$ 0.00340136
$ 0.0038657
$ 0.03486908
$ 0.00340136
-0.17%

+6.19%

-31.85%

-31.85%

Zgodovina cen fxhash (FXH) v USD

Danes je bila sprememba cene fxhash v USD $ +0.00022083.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene fxhash v USD $ -0.0009207430.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene fxhash v USD $ -0.0019738128.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene fxhash v USD $ -0.012006678947195018.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00022083+6.19%
30 dni$ -0.0009207430-24.28%
60 dni$ -0.0019738128-52.06%
90 dni$ -0.012006678947195018-76.00%

Napoved cene za kriptovaluto fxhash

Napoved cene fxhash (FXH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FXH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen fxhash (FXH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena fxhash lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute fxhash v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FXH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute fxhash.

Kaj je fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o fxhash

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta fxhash?
Če bi kriptovaluta fxhash rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute fxhash.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:03:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti fxhash (FXH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti fxhash

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.