Današnja cena fxhash

Današnja cena kriptovalute fxhash (FXH) v živo je $ 0.00379101, s spremembo 6.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FXH v USD je $ 0.00379101 na FXH.

Kriptovaluta fxhash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,971,328, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 520.00M FXH. V zadnjih 24 urah se je FXH trgovalo med $ 0.00340136 (najnižje) in $ 0.0038657 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03486908, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00340136.

V kratkoročni uspešnosti se je FXH premaknil -0.17% v zadnji uri in -31.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije fxhash (FXH)

Tržna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Zaloga v obtoku 520.00M 520.00M 520.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija fxhash je $ 1.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FXH je 520.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.79M.