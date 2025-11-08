Današnja cena Funless

Današnja cena kriptovalute Funless (FUNLESS) v živo je --, s spremembo 5.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FUNLESS v USD je -- na FUNLESS.

Kriptovaluta Funless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 129,243, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M FUNLESS. V zadnjih 24 urah se je FUNLESS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FUNLESS premaknil -0.39% v zadnji uri in -20.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Funless (FUNLESS)

Tržna kapitalizacija $ 129.24K$ 129.24K $ 129.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 129.24K$ 129.24K $ 129.24K Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 499,997,687.519566 499,997,687.519566 499,997,687.519566

Trenutna tržna kapitalizacija Funless je $ 129.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FUNLESS je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 499997687.519566. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 129.24K.